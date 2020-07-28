«Филадельфия» — «Питтсбург»: Конор Шири забил первый гол после возобновления сезона НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири отметился заброшенной шайбой в первом периоде товарищеской встречи с «Филадельфией Флайерз». Таким образом, форвард «пингвинов» стал автором первого гола, забитого после возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге.

Посмотреть видео гола можно на «Яндекс. Эфире».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.