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После силового приёма в исполнении Кассиана с Густаффсона слетел шлем

После силового приёма в исполнении Кассиана с Густаффсона слетел шлем
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит контрольная встреча перед возобновлением сезона НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан провёл отличный силовой приём на защитнике «Калгари» Эрике Густаффсоне, после чего с последнего слетел шлем и он получил малый штраф за игру без шлема.

Видео силового приёма в исполнении Кассиана в игре «Калгари» — «Эдмонтон» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

После двух периодов счёт в матче «Калгари» — «Эдмонтон» — 2:1 в пользу «Ойлерз», которые дважды отличились в начале первого периода, но в концовке второго позволили «Флэймз» сократить отставание в счёте. В предыдущих контрольных матчах «Филадельфия» в овертайме одолела «Питтсбург» со счётом 3:2, а «Торонто» обыграл «Монреаль» — 4:2.

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