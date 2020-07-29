Форвард «Монреаля» Дано: переодеваться в раздевалке «Торонто» — нехорошее чувство

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филипп Дано прокомментировал проигрыш в контрольном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4).
«Темп матча был высоким, но мозг пока не успевает работать на нужных скоростях. Мы знаем, что необходимо делать, чтобы добиться успеха, но сегодня сплочённости не было. Матч на пустой арене — это очень непривычно, нужна серьёзная адаптация. Атмосферы прежних игр нет, всё слышно. Это совершенно особенное ощущение, к нему придётся привыкать. Но я уверен, что в следующий раз будет лучше.
Переодеваться в раздевалке «Торонто»? Это было нехорошее чувство», — приводит слова Дано RDS.
В этом матче команда Клода Жюльена была номинальным хозяином, поэтому игроки «Монреаля» занимали раздевалку «Торонто», а «кленовые листья» расположились в гостевой раздевалке, несмотря на то что матч проходил в Торонто.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Монреаля».
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