Нападающий Степан Санников вернулся в «Сибирь», подписав контракт на один сезон

Нападающий Степан Санников вернулся в «Сибирь», сообщается на официальном сайте новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В 16 лет игрок переехал в Новосибирск, где и дебютировал во взрослом хоккее. Первый матч за «Сибирь» Санников провёл в сезоне-2008/2009. За 10 лет в Новосибирске хоккеист выиграл с командой бронзу Континентальной хоккейной лиги и стал игроком сборной России с которой завоевал бронзовую медаль чемпионата Мира.



В сезоне-2017/2018 Степан был капитаном «Сибири». Из Новосибирска форвард переехал в «Локомотив», где провёл полтора сезона. 29-летний Санников сезон-2019/2020 начинал в «Локомотиве», откуда его обменяли в «Ак Барс». Всего в прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 9 (4+5) очков при показателе полезности "-9" и 16 минутах штрафного времени. В «Ак Барс» Санников проводил на льду 11 минут за матч.