Ковалёв: переезд в Мытищи – плюс. Тяжело по пять раз за сезон летать из Пекина в Москву

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв поделился мнением о переезде команды в Мытищи из-за ситуации с коронавирусом.

«Переезд в Мытищи – огромный плюс. Насколько я понимаю, Владивосток в следующем сезоне участвовать не будет, не знаю, как решился вопрос с Хабаровском. Но если и без Хабаровска, то из дальних выездов останутся только Казахстан и Сибирь. Когда ты по пять раз за сезон летишь из Пекина в Москву и обратно – это тяжело.



Без таких дальних перелётов, возможно, будем давать игрокам чуть большую нагрузку. Впрочем, самое трудное тут даже не перелёты как таковые, а перемена часовых поясов. Это давит на организм. Лично я всегда любил путешествовать, и поначалу, когда ты приезжаешь на новую работу, погружён в неё, ты всей этой рутины не замечаешь.



Зато я очень хорошо всё почувствовал в прошлом сезоне. Особенно по маршруту Пекин — Москва: мы ещё делали остановку для дозаправки в Сибири, и на дорогу уходило по 11-12 часов. Я даже посчитал для себя, сколько времени мы провели в самолёте и сколько пролетели за сезон. Общее время в самолёте – 218 часов 35 минут. Дистанция в милях 86 232, в километрах – 138 789. Для понимания, чтобы обогнуть Землю, нужно пролететь 24 тысячи миль», — цитирует Ковалёва «Российская газета».