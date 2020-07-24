Вайсфельд: в Мытищах «Куньлунь» может получить даже большую поддержку, чем в Китае

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил назначение Алексея Ковалёва главным тренером «Куньлунь Ред Стар».

«Китайская команда — очень специфическая организация. Понятно, что тренер — важная фигура, но в данном случае слишком многое зависит от других вещей. Например, от селекции и от политики клуба. В конце концов, Юрзинов-младший с «Куньлунем» с ходу вышел в плей-офф, когда там вообще непонятно кто играл. Так что неудача Кинэна особо ни о чём не говорит.

Что касается конкретно Ковалёва, то он обладает большим авторитетом среди хоккеистов. Ведь Алексей был выдающимся игроком. И если у него сейчас появились такие же тренерские амбиции, то понаблюдать за его работой будет как минимум интересно.

Что я думаю о том, что «Куньлунь» в следующем сезоне собирается проводить домашние матчи в Мытищах? Это гениальное решение, учитывая, что мне от дома до стадиона всего пятнадцать минут ехать! Ну а если серьёзно, то у китайской команды другого выхода просто не было. Из-за пандемии пришлось искать стадион в России. И в этом плане арена в Мытищах — действительно очень хороший вариант. Ведь когда «Куньлунь» играл дома, посещаемость его матчей воображения не потрясала. По-моему, для китайского клуба вообще нет большой разницы, где играть. Вполне вероятно, что в Подмосковье команда получит даже большую поддержку», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».