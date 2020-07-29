Пастрняк: было очень тяжело провести 28 дней в карантине. Тем более что я был здоров

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал тот факт, что из-за своей ошибки ему пришлось провести на карантине 28 дней.



«Конечно, был непростой момент, и произошедшее не было удачей, потому что я пропустил какое-то время. Согласно правилам, я должен был оставаться в карантине, так что, к сожалению, какое-то время мне пришлось самоизолироваться дома. Я не могу контролировать эти вещи. Конечно, я беру полную ответственность за свои действия.



Честно говоря, было очень тяжело. 28 дней в карантине. Самое непростое в этом заключалось в том, что я был здоров на протяжении всего этого времени. Но в то же время ничего не мог поделать. Было сложно и неприятно в то же время. Месяц получился по-настоящему длинным. Я очень счастлив, что всё закончилось и что я наконец-то вернулся к ребятам. Я по ним скучал. Именно ради них я вернулся из Европы в Америку», — цитирует Пастрняка официальный сайт НХЛ.