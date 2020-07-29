«Вашингтон» — «Каролина»: Овечкин забил свой первый гол после перерыва в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт в первом периоде контрольной встречи с «Каролиной Харрикейнз», реализовав большинство. Таким образом, россиянин забил впервые после перерыва в НХЛ из-за коронавируса.
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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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