Гол Куликова помог «Виннипегу» разгромить «Ванкувер»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл контрольный матч перед рестартом сезона НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Такер Пулман, Николай Элерс, Блейк Уилер и российский защитник Дмитрий Куликов. За «Ванкувер» отличился Антуан Руссель.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.