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Гол Куликова помог «Виннипегу» разгромить «Ванкувер»

Гол Куликова помог «Виннипегу» разгромить «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл контрольный матч перед рестартом сезона НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Такер Пулман, Николай Элерс, Блейк Уилер и российский защитник Дмитрий Куликов. За «Ванкувер» отличился Антуан Руссель.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2020, четверг. 05:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Пулман (Уилер, Больё) – 18:57' (5x5)   2:0 Элерс (Лайне, Моррисси) – 34:54' (5x5)   3:0 Куликов (Рослович, Копп) – 36:19' (5x5)   3:1 Руссель (Годетт) – 53:13' (5x5)   4:1 Уилер (Шайфли, Коннор) – 58:21' (en)
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