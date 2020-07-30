Главный тренер «Вашингтона» объяснил, почему Карлсон досрочно закончил матч с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден объяснил, почему ведущий защитник команды Джон Карлсон досрочно закончил контрольный матч с «Каролиной Харрикейнз» (3:2).

«Он просто неудачно упал, запутались ноги. В такой ситуации лучше было не выпускать его на оставшуюся часть периода. Посмотрим, как у него будут идти дела сегодня и в четверг, а затем двинемся дальше», — сказал Рирден.

34-летний Александр Овечкин, проведя на льду 20 минут и 30 секунд, стал самым результативным игроком встречи, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «+2». У Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова – два и одно набранное очко соответственно, при полезности «+1» и «+2». Ещё один российский форвард «Кэпиталз» — Илья Ковальчук провёл на площадке 14 минут, завершив встречу с полезностью «0» и не набрав очков.