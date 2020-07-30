Рирден оценил игру Овечкина в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил игру российского форварда Александра Овечкина в контрольном матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:2).

«Не могу сказать, что я полностью удивлён. Форма, в которую он вернулся после паузы, как он работал на практике, энергия, которой он обладал, не приходит случайно. Очевидно, у него есть дар, чтобы иметь возможность забивать голы. Он работал четыре месяца, и у него всё время был личный тренер. Приятно видеть такого человека, который вкладывает время и усилия — получает вознаграждение в таких ситуациях», — приводит слова Рирдена официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз».

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34-летний Александр Овечкин, проведя на льду 20 минут и 30 секунд, стал самым результативным игроком встречи, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «+2».