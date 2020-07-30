Защитник «Вашингтона» Фегервары: вряд ли Ковальчук должен кому-то что-то доказывать

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фегервары прокомментировал взаимоотношения внутри команды и рассказал о жизни в «пузыре» в Торонто.
«Илья Ковальчук отлично вписался в нашу команду. Абсолютно никакой звёздности, он легко общается со всеми, в том числе и с молодыми игроками. Вряд ли он должен кому-то что-то доказывать, он многого достиг. Сейчас он ориентирован только на победу в розыгрыше Кубка Стэнли, это его приоритет.
Травма Ильи Самсонова открыла шанс Витеку Ванечеку, и я верю, что он его использует. Изначально тренеры рассчитывали на Самсонова.
Что касается жизни внутри «пузыря», то здесь очень строгие правила. У каждой команды есть по три этажа в гостинице, но ужинают все вместе, поэтому полной изоляции не добиться. В целом всё организовано хорошо, за что спасибо НХЛ. Лично я не большой любитель играть в приставку, поэтому в свободное время начал читать книгу о психологических тренировках, её написал бывший тренер Яромира Ягра. Первый тренер-психолог у меня был в юношеской сборной, так что мне интересны подобные вещи», — приводит слова Фегервары sport.sk
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