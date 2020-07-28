Эллер: Ковальчук любит хоккей, словно ему 18 лет. Он голодный, хочет выигрывать
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился мнением об игре с российским форвардом Ильёй Ковальчуком, с которым Эллер действует в одном звене.
«Вижу рядом с собой в тройке парня, который голоден до побед и высоко мотивирован. Откровенный, открытый к общению. Ковальчук по-прежнему любит эту игру, словно ему всё ещё 18 лет и он только приехал в лигу. Он голодный, хочет выигрывать. Думаю, это главное. Илья привносит в наше звено мастерство, энергию. Это просто замечательно, потому что я вырос на хоккее Ковальчука, помню его первые годы в „Атланте“. Получаю удовольствие от совместной игры», — приводит слова Эллера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 28 июля 2020
-
20:57
-
20:28
-
19:53
-
19:05
-
19:00
-
18:18
-
18:02
-
18:00
-
17:10
-
16:55
-
16:32
-
16:10
-
15:45
-
15:07
-
15:00
-
14:37
-
14:35
-
14:15
-
13:51
-
13:30
-
13:18
-
12:55
-
12:30
-
12:13
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
09:49
-
09:30
-
09:00
Партнерский контент