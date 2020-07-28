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Эллер: Ковальчук любит хоккей, словно ему 18 лет. Он голодный, хочет выигрывать

Эллер: Ковальчук любит хоккей, словно ему 18 лет. Он голодный, хочет выигрывать
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился мнением об игре с российским форвардом Ильёй Ковальчуком, с которым Эллер действует в одном звене.

«Вижу рядом с собой в тройке парня, который голоден до побед и высоко мотивирован. Откровенный, открытый к общению. Ковальчук по-прежнему любит эту игру, словно ему всё ещё 18 лет и он только приехал в лигу. Он голодный, хочет выигрывать. Думаю, это главное. Илья привносит в наше звено мастерство, энергию. Это просто замечательно, потому что я вырос на хоккее Ковальчука, помню его первые годы в „Атланте“. Получаю удовольствие от совместной игры», — приводит слова Эллера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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