Гафуров: всем хотелось красивой истории с возращением Галузина в «Торпедо»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал слухи об интересе нижегородского клуба к нападающему Владимиру Галузину этим летом.
«Это болезненный вопрос для нашего клуба. Это местный игрок, который в Нижнем Новгороде сделал себе имя, и всем хотелось красивой истории с его возвращением. Но мы с Дэвидом Немировски неоднократно обсуждали и Галузина, и Паршина, и Потапова. Наверное, для этой команды профиль Алексея Потапова был самым нужным. Мы были близки к подписанию с ним контракта, но он сделал выбор в пользу «Авангарда». Мы этот выбор уважаем и понимаем, что «Торпедо» не могло предложить такие деньги.
Я хочу, чтобы «Торпедо» уважали. Было несколько игроков, ненужных другим клубам, которых нам предлагали агенты. Это меня немного раззадорило. Я отвечал: «Ребят, вы за кого нас считаете?». Это были хоккеисты разного возраста. Причём предлагали их на достаточно серьёзные деньги в формате: «Игрок готов пойти вам навстречу».
Конечно, можно было согласиться и пойти стандартным путём. Тогда уже к 7 мая мы бы сформировали состав из известных по меркам КХЛ опытных игроков и ждали начала сезона. Но если мы будем так мыслить и действовать при формировании команды, то мы из нашей колеи не выберемся никогда. Мы намеренно пошли на риск и затянули этот процесс. Да, мы пропустили январскую, февральскую и мартовскую «ярмарку». Мы ждали, когда ситуация в АХЛ станет более понятной, чтобы рассматривать игроков оттуда. Тот же Шварц в сравнении с некоторыми предлагаемыми нам игроками – это разный уровень. Тем более что ближе к лету цены на игроков значительно упали из-за потолка зарплат и нехватки мест. Этот риск был оправдан», — сказал Гафуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.
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