Генменеджер «Торпедо» Гафуров: перевод на Восток для нас ничего не меняет

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал перевод нижегородского клуба в Восточную конференцию.
«Нам абсолютно без разницы, в какой конференции играть. Для нас это, по большому счёту, ничего не меняет с точки зрения логистики. В любом случае играть со всеми. Да, я рисовал схемы и думал в какой конференции играть будет проще, но если два месяца назад интереснее для нас казался Восток, то сейчас мне кажется, что на Западе попасть в плей-офф будет попроще.
Сейчас обновились «Трактор» и «Металлург» – это две интересные команды, которые могут выстрелить. На Западе есть шесть команд, которые железно будут в плей-офф, а за остальные места будет большая конкуренция», — сказал Гафуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.
- 29 июля 2020
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