Александр Овечкин снялся в ролике в поддержку BLM и многообразия в хоккее

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снялся в ролике, выступив в поддержку движения Black Lives Matter и Альянса хоккейного многообразия.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Акима Алиу.
Одной из главных задач Альянса хоккейного многообразия является борьба с расизмом и нетерпимостью в хоккее. Руководителями объединения выступят Аким Алиу и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн. В исполнительный комитет вошли Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт и Джоэл Уорд. Отмечается, что на создание альянса ушло несколько месяцев. Впервые идея была оглашена в декабре 2019 года.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 30 июля 2020
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