Игроки «Питтсбурга» и «Филадельфии» встали рядом на гимне в поддержку BLM

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфии Флайерз» встали вместе на синей линии во время исполнения гимна перед матчем. Акция проведена в поддержку движения Black Lives Matter.

Посмотреть фото можно в официальном аккаунте «Филадельфии» в «Твиттере».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.



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