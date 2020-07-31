Намеченный на август чешский этап Евротура отменён
Этап Евротура сезона-2019/2020, который был запланирован на август и должен был состояться в Чехии, теперь отменён, сообщили в пресс-службе Чешской хоккейной ассоциации.
«Этап Евротура отменён», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Чешской хоккейной ассоциации.
Из-за пандемии коронавируса нынешней весной были отменены чемпионат мира, заключительный этап Евротура и проведение Евровызова. В середине марта сообщалось, что Чешские хоккейные игры, которые должны были пройти с 30 апреля по 3 мая, перенесены на август.
Итоговое положение в Евротуре в сезоне-2019/2020
Также Чешская федерация хоккея отменила тренировочные лагеря и проведение матчей на уровне национальной команды для сборных всех возрастов.
Ржига может войти в штаб нового главного тренера сборной Чехии на последний этап Евротура
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