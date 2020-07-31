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«Барыс» получил разрешение на проведение предсезонного сбора

«Барыс» получил разрешение на проведение предсезонного сбора
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-секретарь «Барыса» Евгений Акманов сообщил, что в ближайшие дни казахстанский клуб начнёт подготовку к новому сезону КХЛ.

«У нас ещё на две недели продлён карантин. Но в то же время хоккейный клуб «Барыс» получил разрешение на старт тренировочного процесса. На 3-4 августа у нас намечен медосмотр. Сейчас есть некоторые сложности с тем, чтобы вернуть в Казахстан игроков, которые находятся за рубежом. Но те ребята, которые имеют казахстанское гражданство, в том числе Никита Михайлис, Роман Старченко, Леонид Метальников и другие, они все в Астане и готовы.

Есть ли у нас план «Б»? На данный момент мы находимся в тесном сотрудничестве с государственными органами и следуем всем их рекомендациям. Не строим далеко идущих планов. Но, естественно, у нас имеются дополнительные опции, не могу раскрывать все подробности. Пока готовимся к тому, что выходим из отпуска 3-4 августа, проходим медицинские тесты, заселяемся на базу и начинаем подготовку к товарищеским матчам», ─ приводит слова Акманова «Шайба.kz».

Максим Семёнов вошёл в тренерский штаб «Барыса»
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