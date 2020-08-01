Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Полькин: в матче с «Ак Барсом» почувствовал, как отличается молодёжный хоккей от взрослого

Полькин: в матче с «Ак Барсом» почувствовал, как отличается молодёжный хоккей от взрослого
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нефтехимика» Максим Полькин подвёл итоги первой контрольной встречи с казанским «Ак Барсом» (3:2). Этот матч стал для форварда дебютным в составе нижнекамского клуба.

«До последнего момента меня не было в составе на матч, поэтому разминался с неиграющим составом. Как раз во время разминки сообщили, что я должен выйти на лёд. Честно говоря, даже поволноваться не успел. Вышел на лёд и сразу почувствовал, как сильно отличается молодёжный хоккей от взрослого. В КХЛ, и раньше говорили, надо быстро принимать решения и всё нужно делать быстро. Вот с этим у меня сначала были проблемы», ─ приводит слова Полькина пресс-служба клуба в «Твиттере».

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.

Две шайбы Галиева не спасли «Ак Барс» от поражения в игре с «Нефтехимиком»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020