«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первого матча плей-офф НХЛ

Сегодня, 1 августа, официально возобновляется сезон-2019/2020 в Национальной хоккейной лиге. Сезон возобновится сразу с этапа плей-офф, будет сыграно пять матчей. Открывать розыгрыш Кубка Стэнли будет встреча «Каролины Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — в 19:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.