Рассказов: отставка Гулявцева — неприятный момент, но такова жизнь

Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов подвёл итоги контрольного матча с «Сибирью» (4:5 Б).



«Для большей части нашей команды это была первая игра в межсезонье. В целом неплохо, но много удалялись. Это выбивало нас из колеи. Выручал вратарь, позволил нам перетерпеть какие-то неприятные моменты, но потом собрались и перевели игру на другую половину площадки. На тренировках мы с Пьяновым выходили с Якуповым, но у Наиля есть микроповреждение. Так что последнее время катались с Полуниным. Мы с первых же тренировок друг друга неплохо понимаем. Сегодня удалось забить несколько шайб. Соскучились по хоккею.



Ещё вчера я был приятно удивлен и скоростями, и мыслью в исполнении команд. Да, есть какие-то огрехи с техникой, но в целом и смотреть, и играть приятно. Отставка Гулявцева – неприятный момент для нас, но такова жизнь. Нам в любом случае нужно работать. Знаем прекрасно Павла Торгаева, нет никаких проблем выходить на лёд под его руководством. Я считаю, у нас очень достойная команда с сильными хоккеистами», — цитирует Рассказова официальный сайт КХЛ..