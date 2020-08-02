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Гурьянов: Радулов и Худобин помогают мне, прислушиваюсь к их мнению

Гурьянов: Радулов и Худобин помогают мне, прислушиваюсь к их мнению
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов ответил на вопросы в преддверии розыгрыша Кубка Стэнли.

«Некое волнение, конечно, присутствует. Но стараюсь об этом не думать. Стараюсь просто играть в свой хоккей, делать то, что от меня требуют тренеры, просто помогать команде. Думаю, волнение пропадёт после первой смены.

И Саня Радулов, и Антон Худобин очень помогают как на льду, так и вне его. Очень повезло, что я с ними в команде. Они мне подсказывают, очень благодарен им за это, прислушиваюсь к их мнению.

Что будет отличаться от регулярки? Понятное дело, скорости. Быстрее игра, больше физики, больше контакта в плей-офф. Надо думать быстрее, потому что все бегут», — цитирует Гурьянова пресс-служба НХЛ.

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