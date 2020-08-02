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Задоров: Маккиннон тащил на себе «Колорадо» и больше заслужил «Харт Трофи», чем Панарин

Задоров: Маккиннон тащил на себе «Колорадо» и больше заслужил «Харт Трофи», чем Панарин
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал попадание российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в тройку финалистов «Харт Трофи».

«Думаю, Панарин станет третьим в голосовании за «Харт Трофи». А возьмёт награду или Маккиннон, или Драйзайтль. Артемий провёл очень крутой сезон. Но посмотрите на Нэйта – он в списке бомбардиров клуба опережает второго нашего игрока Кейла Макара на 43 балла. Это вообще другой уровень.

Драйзайтль – он с Макдэвидом играл. А с кем Маккиннон? У нас некоторые другие форварды были полсезона травмированы. Натан играл с теми, с кем поставят. И на себе тащил нашу команду. Думаю, Нэйт больше заслужил «Харт Трофи», чем Драйзайтль или Панарин», ─ приводит слова Задорова «Матч ТВ».

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