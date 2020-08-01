Панарин в матче с «Каролиной»: 21 минута на льду, результативный пас и четыре броска

Клубы Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» провели первый матч серии плей-офф. Победу одержали «ураганы» — 3:2. Таким образом, «Каролина» повела со счётом 1-0 в серии до трёх побед.
Российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут и 59 секунд, отдал одну результативную передачу, нанёс четыре броска по воротам и провёл один силовой приём при показателе полезности «0».
Уже на второй минуте встречи счёт открыл защитник «Каролины» Джейккоб Славин. На 27-й минуте подопечные Роба Бриндамора упрочили преимущество, гол забил Себастьян Ахо после отличной передачи российского форварда Андрея Свечникова. Вскоре «рейнджеры» сократили отставание, шайбу забросил нападающий Мика Зибанеджад. В середине третьего периода форвард Мартин Нечас восстановил разницу в два гола. Незадолго до конца основного времени Марк Стаал вновь сократил отставание «Рейнджерс» до минимума.
- 1 августа 2020
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