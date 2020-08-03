Хохряков ─ о нереализованном буллите: пока «мёртвый», вот и не забил

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков подвёл итоги проигранного контрольного матча с «Автомобилистом» (1:3).

«Игра была равной. Были невынужденные удаления с нашей стороны, которые привели к пропущенным шайбам. К сожалению, нам не удалось сегодня реализовать большинство, но в целом мы старались выполнять тренерскую установку. Сейчас нужно сделать правильные выводы из этого поражения и двигаться дальше.

«Химия» в нашем новом сочетании с Воробьёвым и Кугрышевым? Нам нужно чуть больше времени для того, чтобы у нас начало что-то получаться, больше общаться и договариваться по каким-то моментам. Всё это придёт через тренировки. На мой взгляд, у нас неплохо получалось сегодня. Что помешало мне реализовать буллит в третьем периоде? Да ничего, просто пока «мёртвый», вот и не забил», ─ приводит слова Хохрякова пресс-служба лиги.