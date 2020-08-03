Андрей Свечников оформил дубль в матче с «Рейнджерс»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) проходит второй матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт второй период, счёт 3:1.

На 2-й минуте второго периода в большинстве шайбу забросил российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, ему ассистировали Себастьян Ахо и Сами Ватанен. Для россиянина этот гол стал вторым в матче.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.