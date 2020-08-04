Первый хет-трик Макдэвида в плей-офф помог «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Чикаго»

Во втором матче серии плей-ин в Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу команды Дэйва Типпетта, благодаря чему «нефтяники» сравняли счёт в серии — 1-1.

Главным героем матча стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший первый в карьере хет-трик в плей-офф НХЛ. Также заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Эннис, Джеймс Нил и Алекс Чиассон. За «Чикаго» отличились Патрик Кейн, Слэйтер Куккук и Олли Мяяття.

Третий матч серии состоится 6 августа, начало встречи — в 05:30 мск. Все матчи серии плей-ин проходят в Эдмонтоне.

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