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Первый хет-трик Макдэвида в плей-офф помог «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Чикаго»

Первый хет-трик Макдэвида в плей-офф помог «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

Во втором матче серии плей-ин в Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу команды Дэйва Типпетта, благодаря чему «нефтяники» сравняли счёт в серии — 1-1.

Главным героем матча стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший первый в карьере хет-трик в плей-офф НХЛ. Также заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Эннис, Джеймс Нил и Алекс Чиассон. За «Чикаго» отличились Патрик Кейн, Слэйтер Куккук и Олли Мяяття.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макдэвид (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 00:19' (5x5)   2:0 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 04:05' (5x5)   2:1 Кейн (Дебринкэт, Куккук) – 09:06' (5x5)   3:1 Эннис – 21:44' (5x5)   3:2 Куккук (Дебринкэт, Дак) – 24:22' (5x5)   3:3 Мяяття (Дак, Кейн) – 35:13' (5x5)   4:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Чиассон) – 37:10' (5x4)   5:3 Нил – 47:25' (5x5)   6:3 Чиассон – 48:05' (5x5)

Третий матч серии состоится 6 августа, начало встречи — в 05:30 мск. Все матчи серии плей-ин проходят в Эдмонтоне.

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