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Амиров: часто отрабатываю на тренировках лакросс-голы, сегодня получилось

Амиров: часто отрабатываю на тренировках лакросс-голы, сегодня получилось
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий олимпийской сборной России U20 Родион Амиров подвёл итоги матча с хоккейным клубом «Сочи» (6:0) и прокомментировал свою заброшенную шайбу в лакросс-стиле.

«Да, я часто отрабатываю на тренировках голы в стиле лакросс. Стараюсь это делать, сегодня всё получилось в матче. В команде такие шайбы так и называются – лакросс-гол. Иногда пацаны шутят, что гол в стиле Свечникова, а сегодня сказали — гол Амирова.

Шикарные условия в Сочи, спасибо за организацию турнира. Хорошие условия для тренировок, есть возможность сходить на море, в бассейн, в баню. Нас всё устраивает», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте ФХР в «Твиттере».

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