Карпов: после аншлагов в Питере вообще не представляю, как играть при 10% зрителей

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Максим Карпов поделился мнением о пандемии коронавируса.



«Как провёл лето? Мы были в Питере с женой. Думали сначала куда-нибудь поехать отдохнуть, но ситуация с коронавирусом становилась всё сложнее. Поэтому спокойно остались дома. Месяц провели в самоизоляции за городом. А тренировался, готовился я дома. В принципе можно так заниматься – ничего страшного. И вполне возможно тренироваться полноценно, никуда не выходя. Да это удобно! Не тратишь опять же время, комфортно занимаешься.



В пандемии сплошные плюсы? Да, соглашусь – вполне серьёзно. Ты находишься с семьёй, никуда не уезжаешь и можешь тренироваться. Класс же! Но вот играть без зрителей будет тяжеловато. Насколько я понимаю, сейчас речь о 10% заполнения трибун. После аншлагов в Питере вообще не представляю, это же почти в тишине играть! Конечно, хотелось бы, чтобы были полные трибуны. Но увы. Думаю, надо будет больше уделять внимания болельщикам через СМИ, сейчас ведь всё дистанционно. Для меня никогда не было проблемой дать интервью или как-то встретиться с болельщиками – я открыт. Мы играем ради них! И самое главное, чтобы все были здоровы», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.