Нападающего «Торонто» Марнера на пресс-конференции представили как Митч Марни

Любопытная история произошла после второго матча серии плей-ин Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Журналисты допустили ошибку в представлении нападающего «Торонто» Митчелла Марнера, назвав его Митчем Марни. Реакцию канадского форварда можно посмотреть на видео.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Линдсэй Данн.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 54 секунды и не отметился результативными действиями. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 16 минут и 49 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.