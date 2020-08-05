Нападающего «Торонто» Марнера на пресс-конференции представили как Митч Марни
Любопытная история произошла после второго матча серии плей-ин Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Журналисты допустили ошибку в представлении нападающего «Торонто» Митчелла Марнера, назвав его Митчем Марни. Реакцию канадского форварда можно посмотреть на видео.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Линдсэй Данн.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 54 секунды и не отметился результативными действиями. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 16 минут и 49 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
«Торонто» обыграл «Коламбус», сравняв счёт в серии. Михеев и Гавриков – без очков
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