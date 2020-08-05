«Торонто» обыграл «Коламбус», сравняв счёт в серии. Михеев и Гавриков – без очков

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей отличились Остон Мэттьюс и Джон Таварес и Морган Райлли.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 54 секунды и не отметился результативными действиями. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 16 минут и 49 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
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https://www.championat.com/hockey/news-4098587-nju-jork-ajlenders-vnov-obygral-floridu-schjot-v-serii-stal-2-0.html?utm_source=copypaste
Таким образом, счёт стал 1-1 в серии до трёх побед. Следующий матч между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс» состоится 6 августа.
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