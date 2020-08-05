Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торонто» обыграл «Коламбус», сравняв счёт в серии. Михеев и Гавриков – без очков

«Торонто» обыграл «Коламбус», сравняв счёт в серии. Михеев и Гавриков – без очков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Остон Мэттьюс и Джон Таварес и Морган Райлли.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 54 секунды и не отметился результативными действиями. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 16 минут и 49 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/news-4098587-nju-jork-ajlenders-vnov-obygral-floridu-schjot-v-serii-stal-2-0.html?utm_source=copypaste

Таким образом, счёт стал 1-1 в серии до трёх побед. Следующий матч между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс» состоится 6 августа.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 23:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Мэттьюс (Хайман) – 36:00' (5x5)   2:0 Таварес (Дермотт, Нюландер) – 44:56' (5x5)   3:0 Райлли (Мэттьюс, Керфут) – 59:17' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020