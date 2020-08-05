Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись шесть матчей серий плей-ин.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 4:2 (2-0).
«Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс» — 4:2 (1-1).
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0 (1-1). Матч на ноль провёл голкипер Фредерик Андерсен.
«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 2:6 (1-2). Результативной передачей отметился защитник Дмитрий Куликов.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» — 1:4 (0-3). Подопечные Дэвида Куинна стали первой командой, завершившей участие в плей-офф.
«Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» — 4:3 (1-1). Номинальные гости забросили две шайбы в последние три минуты третьего периода, но спасти встречу уже не сумели.
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