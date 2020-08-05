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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялись шесть матчей серий плей-ин.

Сетка розыгрыша Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 4:2 (2-0).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 19:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Хоффман (Юбердо, Яндл) – 11:16' (5x5)   1:1 Мартин (Кюнхакль, Грин) – 26:12' (5x5)   1:2 Барков (Яндл, Хоффман) – 27:54' (5x4)   2:2 Пулок (Тэйвз, Брассар) – 33:48' (5x4)   3:2 Эберле (Пулок, Барзал) – 36:27' (5x5)   4:2 Эберле (Бовиллье, Бейли) – 50:29' (5x4)

«Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс» — 4:2 (1-1).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 21:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Бонино (Гримальди, Экхольм) – 07:50' (5x5)   2:0 Джохансен – 10:27' (5x5)   3:0 Йернкрок (Сиссонс, Йози) – 26:02' (5x5)   4:0 Арвидссон (Джохансен) – 53:49' (5x4)   4:1 Келлер (Степан) – 59:02' (5x5)   4:2 Круз (Фишер, Истерли) – 59:12' (5x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0 (1-1). Матч на ноль провёл голкипер Фредерик Андерсен.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 23:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Мэттьюс (Хайман) – 36:00' (5x5)   2:0 Таварес (Дермотт, Нюландер) – 44:56' (5x5)   3:0 Райлли (Мэттьюс, Керфут) – 59:17' (en)

«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 2:6 (1-2). Результативной передачей отметился защитник Дмитрий Куликов.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 01:45 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Элерс (Куликов, Больё) – 10:04' (5x5)   1:1 Линдхольм (Густафссон, Монахан) – 10:22' (5x4)   1:2 Баклунд (Манджапане) – 25:37' (5x5)   1:3 Монахан (Линдхольм, Годро) – 27:49' (5x4)   2:3 Копп (Уилер, Пионк) – 28:09' (5x4)   2:4 Ткачук (Манджапане, Баклунд) – 32:48' (5x5)   2:5 Лучич (Дюбе, Джордано) – 48:28' (5x4)   2:6 Годро (Монахан) – 57:41' (en)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» — 1:4 (0-3). Подопечные Дэвида Куинна стали первой командой, завершившей участие в плей-офф.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Крайдер (Труба, Строум) – 20:12' (5x5)   1:1 Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 23:18' (5x5)   1:2 Фёгеле (Шей, Нечас) – 45:07' (5x5)   1:3 Ахо – 50:26' (5x5)   1:4 Ахо (Терявяйнен) – 59:29' (en)

«Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» — 4:3 (1-1). Номинальные гости забросили две шайбы в последние три минуты третьего периода, но спасти встречу уже не сумели.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 2-й матч
05 августа 2020, среда. 05:45 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пирсон (Хорват, Эдлер) – 00:24' (5x5)   1:1 Канин (Паризе, Сутер) – 17:16' (4x5)   2:1 Миллер – 23:01' (5x5)   3:1 Бёзер (Петтерссон, Эдлер) – 28:42' (5x5)   4:1 Хорват (Хьюз, Миллер) – 46:22' (5x4)   4:2 Фиала (Стаал, Паризе) – 57:31' (6x5)   4:3 Фиала (Дамба, Стаал) – 59:51' (6x5)
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