Овечкин после гола на тренировке повторил знаменитое движение Селянне
Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала видео с тренировочного занятия столичной команды. На видео запечатлено, как капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин после гола на тренировке повторил знаменитое движение Теэму Селянне.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
Команда Тодда Рирдена начала с поражения выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В первом матче группового турнира в Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» по буллитам уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 Б). В следующем матче «Кэпиталз» сыграют с «Филадельфией Флайерз», которая в свою очередь в первом матче уверенно переиграла «Бостон Брюинз» (4:1). Матч состоится 6 августа, начало встречи — в 23:00 мск.
- 6 августа 2020
-
09:51
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
08:35
-
08:23
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
07:59
-
07:43
-
07:25
-
07:11
-
06:52
-
06:37
-
06:26
-
06:25
-
05:50
-
05:31
-
04:27
-
03:33
-
02:11
-
00:27
-
00:12
- 5 августа 2020
-
23:33
-
23:20
-
22:54
-
22:19
-
22:03
-
21:43
-
21:32
-
21:12
-
20:48
-
20:17
-
20:11
Партнерский контент