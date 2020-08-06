Овечкин после гола на тренировке повторил знаменитое движение Селянне

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала видео с тренировочного занятия столичной команды. На видео запечатлено, как капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин после гола на тренировке повторил знаменитое движение Теэму Селянне.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Команда Тодда Рирдена начала с поражения выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В первом матче группового турнира в Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» по буллитам уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 Б). В следующем матче «Кэпиталз» сыграют с «Филадельфией Флайерз», которая в свою очередь в первом матче уверенно переиграла «Бостон Брюинз» (4:1). Матч состоится 6 августа, начало встречи — в 23:00 мск.