Беднар: Наместников прекрасно провёл тренировочный лагерь и заслужил свой шанс

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал игру российского нападающего Владислава Наместникова в матче группового раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (4:0).
«Наместников прекрасно провёл тренировочный лагерь, заработал на себе пару удалений в выставочной игре, солидно смотрелся с „Сент-Луисом“. Он тоже заслужил свой шанс. И, думаю, вы согласитесь, полностью его отработал. Даже без учёта своего гола он выглядел сегодня великолепно», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.
Наместников провёл на льду 12 минут 53 секунды при показателе полезности "+1". Другой форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отыграл 14 минут 19 секунд и результативными действиями не отметился. Защитник Никита Задоров провёл на льду 16 минут 17 секунд, также без результативных действий.
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