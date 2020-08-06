Беднар: Наместников прекрасно провёл тренировочный лагерь и заслужил свой шанс

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал игру российского нападающего Владислава Наместникова в матче группового раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (4:0).

«Наместников прекрасно провёл тренировочный лагерь, заработал на себе пару удалений в выставочной игре, солидно смотрелся с „Сент-Луисом“. Он тоже заслужил свой шанс. И, думаю, вы согласитесь, полностью его отработал. Даже без учёта своего гола он выглядел сегодня великолепно», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.

Наместников провёл на льду 12 минут 53 секунды при показателе полезности "+1". Другой форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отыграл 14 минут 19 секунд и результативными действиями не отметился. Защитник Никита Задоров провёл на льду 16 минут 17 секунд, также без результативных действий.