«Автомобилист» заключил контракт с Цветковым и обменял Корчёмкина в московское «Динамо»

«Автомобилист» заключил двусторонний контракт на один год с Егором Цветковым, сообщается на официальном сайте уральского клуба.
Защитник родился 2 февраля 1996 года в Ярославле, воспитанник местного “Локомотива”. Профессиональную карьеру начал в молодёжной команде “Локо”, всего в МХЛ сыграл 142 матча, набрав 25 (3+22) очков. В 2015 году Егор дебютировал в Высшей хоккейной лиге за “Рязань”, за которую выступал два сезона, затем два года играл за “Звезду” (Москва), прошлый сезон провёл в “Ростове”. Всего в ВХЛ сыграл 218 матчей, набрав 25 (5+20) очков.
В свою очередь защитник Дмитрий Корчёмкин продолжит карьеру в московском “Динамо”, права на игрока обменяны на денежную компенсацию. Защитник выступал за “Горняк” с 2017 года, сыграл 119 матчей, набрал 26 (5+21) очков.
- 6 августа 2020
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