Тэйвз: долго удерживать преимущество в одну шайбу — трудная задача

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал третий матч серии с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3, 2-1 в серии).



«Мы продолжаем играть так, как играли, и сегодня приложили огромные командные усилия для победы. Сегодня много наших игроков внесли свой вклад в общее дело. Долго удерживать лидерство в одну шайбу — трудная задача. В случае, когда мы уступаем, мы всегда можем упростить нашу игру и просто посылать шайбы вглубь чужой зоны. И сегодня нам это принесло результат», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.