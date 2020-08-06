Драйзайтль: поражение от «Чикаго» — огромное разочарование. Удаления убивают ритм

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль подвёл итоги проигранного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4, 1-2 в серии).



«Безусловно, для нас это огромное разочарование. Нам следовало быть немного дисциплинированнее. Удаления убивают ритм игры. Теперь нам нужно выигрывать следующие два матча», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.