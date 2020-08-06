Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Драйзайтль: поражение от «Чикаго» — огромное разочарование. Удаления убивают ритм

Драйзайтль: поражение от «Чикаго» — огромное разочарование. Удаления убивают ритм
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль подвёл итоги проигранного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4, 1-2 в серии).

«Безусловно, для нас это огромное разочарование. Нам следовало быть немного дисциплинированнее. Удаления убивают ритм игры. Теперь нам нужно выигрывать следующие два матча», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020