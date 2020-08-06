Марченко: не сказал бы, что СКА летает. Лично я пешком хожу

Нападающий СКА Кирилл Марченко подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (6:2).



«Видимо, начали не в полную силу, были не полностью сконцентрированы, поэтому после первого периода был такой результат. Потом нас собрали в раздевалке, да мужики и сами собрались, и вышло все удачно.



Большое количество заброшенных шайб? Видимо, с реализацией у нас стало все в порядке. Хладнокровно подходим к моментам. Плюс тактика: играем более агрессивно, из-за этого больше шансов в атаке.



Команда летает по льду? Не сказал бы, что мы летаем. Лично я пешком хожу. Не могу пока бежать. Не знаю, как смотрится со стороны, но физически ещё не хватает. Утомление после сборов сказывается, но так у всех команд. Играем на одном уровне физической формы», — цитирует игрока официальный сайт СКА.