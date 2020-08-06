Олимпийский чемпион Мальцев вернулся в Россию после перенесённой операции в Германии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев вернулся в Россию из Германии, где перенёс операцию, сообщил пасынок Алексей Первов.



«Мальцев сегодня вернулся в Москву из Германии. Чувствует себя нормально», — приводит слова Первова ТАСС.



Помимо двух золотых медалей ОИ Мальцев также девять раз выигрывал чемпионаты мира со сборной СССР и восемь раз становился чемпионом Европы. Помимо этого, Мальцев участвовал в легендарной Суперсерии СССР — Канада в 1972 году. Мальцев является лучшим снайпером в истории сборной СССР с 211 голами. Мальцев с 1967 по 1984 год выступал за «Динамо», за бело-голубых он провел 531 матч и забросил 330 шайб.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»