«Коламбус» отыгрался с 0:3 в матче с «Торонто» и вырвал победу в овертайме

В Торонто (Канада), на стадионе «Скотиабанк-Арена», состоялся матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли между «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой «Коламбуса» со счётом 4:3.

В конце первого периода счёт открыл «Торонто» — шайбу на свой счёт записал Коди Сеси. Во втором периоде преимущество канадской команды увеличили Вильям Нюландер и Николас Робертсон. На 32-й минуте «Коламбус» отыграл один гол, отличился нападающий Пьер-Люк Дюбуа. Вторую шайбу «Блю Джекетс» записал на свой счёт Сет Джонс, а на 51-й минуте Дюбуа сравнял счёт, переведя игру в овертайм, в котором он же оформил хет-трик и принёс «Коламбусу» победу.

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Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 24 минуты 48 секунд, результативными действиями не отметился. Другой россиянин, нападающий «Торонто» Илья Михеев, отыграл 23 минуты 16 секунд, также без результативных действий.

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Коламбуса».