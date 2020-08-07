Тренер сборной России U20 объяснил, почему на этот раз не удалось разгромить ХК «Сочи»

Ассистент главного тренера олимпийской сборной России U20 Владимир Филатов подвёл итоги третьего матча с ХК «Сочи» (4:2) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

«В сравнении с предыдущими встречами сегодняшний матч получился довольно интересным. Наши ребята вновь старались одержать крупную победу, но соперник бдительнее сыграл в обороне. Здорово сыграл их вратарь. Парни из противоположной команды не щадили себя, играли жёстко. Хочется сказать им спасибо за игру», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Дубль в этой встрече оформил нападающий «Сочи» Павел Данилин. Голами в составе победителей отметились: Владислав Фирстов, Василий Пономарёв, Михаил Абрамов и Ярослав Лихачёв.