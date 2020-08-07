ХК «Сочи» вновь проиграл сборной России U20 на Sochi Hockey Open
Хоккейный клуб «Сочи» и олимпийская сборная России U20 провели третий матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. «Леопарды» потерпели поражение со счётом 2:4 (0:1, 0:3, 2:0), в предыдущем матче они проиграли со счётом 0:10. Напомним, состав «Сочи» собран из хоккеистов молодёжной команды.
Дубль в составе клуба из Краснодарского края оформил нападающий Павел Данилин. Голами в составе победителей отметились: Владислав Фирстов, Василий Пономарёв, Михаил Абрамов и Ярослав Лихачёв.
Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
07 августа 2020, пятница. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Россия U20
0:1 Фирстов (Князев, Абрамов) – 01:10' (5x5) 0:2 Пономарёв (Грошев, Гуськов) – 21:05' (5x4) 0:3 Абрамов (Спиридонов, Елизаров) – 25:27' (5x5) 0:4 Лихачёв (Амиров) – 36:05' (5x5) 1:4 Данилин – 53:46' (5x5) 2:4 Данилин (Константинов, Филиппов) – 57:08' (5x5)
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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