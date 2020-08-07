ХК «Сочи» вновь проиграл сборной России U20 на Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб «Сочи» и олимпийская сборная России U20 провели третий матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. «Леопарды» потерпели поражение со счётом 2:4 (0:1, 0:3, 2:0), в предыдущем матче они проиграли со счётом 0:10. Напомним, состав «Сочи» собран из хоккеистов молодёжной команды.

Дубль в составе клуба из Краснодарского края оформил нападающий Павел Данилин. Голами в составе победителей отметились: Владислав Фирстов, Василий Пономарёв, Михаил Абрамов и Ярослав Лихачёв.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.