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ЦСКА объявил о заключении контрактов с Егором Рыковым и Кириллом Максимовым

ЦСКА объявил о заключении контрактов с Егором Рыковым и Кириллом Максимовым
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА заключил контракты с защитником Егором Рыковым и форвардом Кириллом Максимовым, информирует официальный сайт «армейского» клуба. Оба соглашения рассчитаны на один сезон и носят двусторонний характер.

23-летний Рыков в минувшем сезоне дебютировал в Американской хоккейной лиге в составе фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк». В 27 матчах регулярного чемпионата АХЛ Егор забросил две шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-10" и шести минутах штрафного времени. Большую часть сезона Егор пропустил из-за травмы.

В сезоне-2019/2020 21-летний Максимов выступал в Американской хоккейной лиге за «Бейкерсфилд Кондорс», набрав 13 (5+8) очков в 53 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.

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