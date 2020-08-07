КХЛ утвердила состав участников сезона-2020/2021

Континентальная хоккейная лига утвердила состав из 23 клубов, которые примут участие в сезоне-2020/2021, информирует официальный сайт лиги.
Согласно решению совета директоров, участниками чемпионата станут клубы: «Авангард» (Омская область), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Нур-Султан), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Локомотив» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижегородская область), «Трактор» (Челябинск), ХК «Сочи» (Сочи), ЦСКА (Москва).
Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.
- 7 августа 2020
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