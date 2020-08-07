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КХЛ представила расписание первых домашних матчей команд в новом сезоне

КХЛ представила расписание первых домашних матчей команд в новом сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига в официальном «твиттере» представила расписание первых домашних матчей команд в новом сезоне.

Сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». На следующий день состоятся ещё семь матчей. Последним домашний матч проведёт «Куньлунь Ред Стар», который в новом сезоне будет базироваться в Мытищах. На лёд подмосковной арены команда Алексея Ковалёва выйдет 17 сентября.

Полное расписание первых домашних матчей команд в новом сезоне можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

Ранее стало известно, что календарь сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги будет представлен 7 августа в 18:30 мск. В новом сезоне должны принять участие 23 команды. Количество клубов сократилось после решения приморского «Адмирала» пропустить следующий чемпионат.

КХЛ представит календарь сезона-2020/2021 7 августа в 18:30 мск
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