Голы Фёдорова и Ковальчука борются за выход в 1/4 баттла за лучший гол россиян в НХЛ

«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил ностальгический баттл, в ходе которого читатели определяют самый красивый гол, забитый российским игроком в Национальной хоккейной лиге.
В настоящий момент на попадание в четвертьфинал голосования претендуют голы Сергея Фёдорова и Ильи Ковальчука.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ сезона-2019/2020 завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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