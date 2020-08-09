Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Торонто» или «Коламбус»?

В ночь с 9 на 10 августа в Национальной хоккейной лиге состоится решающий матч посева плей-офф между «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Начало встречи – 3:00 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто выиграет пятый матч серии и выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Торонто» или «Коламбус»?»
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Напомним, в ходе предыдущего матча «кленовые листья» проигрывали со счётом 0:3, но одержали победу, сравняв счёт за 23 секунды до конца встречи. В середине первого овертайма нападающий Остон Мэттьюс принёс «Торонто» победу, после которой счёт в серии стал ничейным.
Победитель пары «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который получил второй номер посева в Восточной конференции. Следующий раунд плей-офф стартует 12 августа.
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