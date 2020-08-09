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Расписание игрового дня НХЛ на 9 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 9 августа
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся три матча розыгрыша Кубка Стэнли.

Расписание матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

19:00 (мск). «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз».

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 3-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон

22:00. «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз».

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 3-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Даллас Старз
Даллас

03:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 5-й матч
10 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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