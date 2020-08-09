Расписание игрового дня НХЛ на 9 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся три матча розыгрыша Кубка Стэнли.



Расписание матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020



19:00 (мск). «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз».

22:00. «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз».

03:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.