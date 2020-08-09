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Торторелла: простите, моё мнение о серии с «Торонто» вы узнаете после её окончания

Торторелла: простите, моё мнение о серии с «Торонто» вы узнаете после её окончания
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился ожиданиями от решающего матча серии плей-ин с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы не планируем меняться. В четвёртом матче мы сыграли хорошо, хотя несколько неудачных действий изменили ход встречи. Мы продолжим играть так же. Анализ серии? Мы просто выйдем и сыграем. Простите, вы узнаете моё мнение об этой серии только после её окончания", — рассказал Торторелла на пресс-конференции.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф квалифицировались 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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